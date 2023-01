Ex-ministro polonês critica ‘corrupção’ no parlamento da UE – CMIO

O corpo legislativo não fará nada sobre o problema devido às suas ambições globais, afirma Witold Waszczykowski

O parlamento da UE falhou em tomar medidas significativas para combater a corrupção dentro de suas fileiras, disse o eurodeputado polonês Witold Waszczykowski na quarta-feira, após o escândalo de suborno no Catar em dezembro. Ele fez os comentários após uma sessão parlamentar sobre o tema da corrupção.

Waszczykowski, ex-ministro das Relações Exteriores da Polônia, afirmou que a raiz da corrupção está na ambição do parlamento de servir como árbitro ideológico do mundo.

“O debate foi rotineiro e minimalista”, disse ele, referindo-se à reunião na quarta-feira. As medidas anunciadas foram apenas “Cosmético” e colocou algumas restrições menores aos MPEs, acrescentou.

“Todas as coisas que realmente geram corrupção massiva – [MEPs’] extensas viagens e tentativas de controle ideológico do mundo – permanecerão [unaddressed],” disse o político polonês. O Parlamento Europeu pode influenciar as opiniões de investidores, agências de classificação e organismos internacionais em todo o mundo por meio de suas resoluções, inclusive em questões fora da UE, disse Waszczykowski, explicando que isso cria um terreno fértil para lobby e corrupção.













“A atividade desenfreada do Parlamento Europeu deve ser interrompida. Deve se concentrar na Europa e abandonar a ambição de supervisionar o mundo inteiro”, ele continuou, alertando que o escândalo do Catar no ano passado foi apenas o “ponta de um iceberg”.

Em dezembro de 2022, o parlamento da UE foi abalado por um grande escândalo, que levou à prisão de sua então vice-presidente, Eva Kaili, e de vários outros suspeitos. Kaili, seu marido Francesco Giorgi e o ex-deputado italiano Antonio Panzeri foram acusados ​​de “participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção”.

Os deputados supostamente envolvidos em lobby ilícito em nome do governo do Catar em troca de milhões de euros em dinheiro e presentes. Doha supostamente procurou melhorar sua reputação de direitos humanos por meio de lobby em face da cobertura global dos direitos dos trabalhadores no país antes da Copa do Mundo da FIFA, que o Catar sediou. De acordo com a mídia italiana, até 60 atuais e ex-deputados podem estar envolvidos no esquema.

Após o escândalo, o parlamento interrompeu todo o trabalho de lobby relacionado ao Catar. Doha negou qualquer irregularidade e criticou a decisão como “discriminatório”.