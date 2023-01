Os preços dos alimentos na Grã-Bretanha continuam a disparar – dados – CMIO

Os custos de itens essenciais subiram quase 17% em dezembro, marcando o nível mais alto desde 1977

Os preços de alimentos e bebidas no Reino Unido atingiram outra alta de 45 anos em dezembro, saltando 16,8% em termos anuais, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na quarta-feira.

O aumento dos preços foi liderado por itens básicos como pão, leite e queijo, pressionando mais as famílias de baixa renda. Os dados do ONS mostraram que o preço do leite aumentou quase 50%, o pão subiu um quinto, enquanto os alimentos básicos como açúcar e macarrão aumentaram mais de um quarto.

Os preços também dispararam em restaurantes e hotéis, pois as empresas de hospitalidade foram forçadas a repassar seus próprios custos crescentes, com a inflação nesse setor saltando para 11,3% em dezembro, a maior em mais de 31 anos.

No geral, a inflação no Reino Unido caiu pelo segundo mês em dezembro, mas permaneceu em um dos níveis mais altos em 40 anos. A taxa anual, medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI) caiu para 10,5%, continuando uma queda de 10,7% em novembro e seu recente pico de 11,1% em outubro.

“A inflação diminuiu ligeiramente em dezembro, embora ainda em um nível muito alto, com os preços gerais subindo fortemente durante o ano passado como um todo”, disse. disse Grant Fitzner, economista-chefe do ONS. “Os custos dos alimentos continuam a subir, com os preços também subindo em lojas, cafés e restaurantes”, ele adicionou.

O Banco da Inglaterra (BoE) tem aumentado agressivamente as taxas de juros para conter a inflação de dois dígitos. O regulador disse que o país estava entrando em sua recessão mais longa já registrada.

Enquanto isso, o chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, disse após a divulgação dos dados do ONS que o governo planejava reduzir ainda mais a inflação este ano.



“A inflação alta é um pesadelo para os orçamentos familiares, destrói o investimento empresarial e leva a greves, por isso, por mais dura que seja, precisamos manter nosso plano para derrubá-la”, disse. Hunt disse.

