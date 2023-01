Especialistas disseram o que os EUA podem fazer para evitar o calote

As autoridades dos EUA, é claro, irão aumentar o teto da dívida, diz Albert Koroev, chefe do departamento de especialistas em mercado de ações da BCS World Investments. “Essa questão surge com bastante frequência no Congresso e se torna uma ferramenta de chantagem em uma luta bipartidária. Chegou a ponto de os servidores federais não trabalharem por um tempo, mas no final, a questão do teto sempre foi resolvida no esperado de forma positiva”, disse ele.