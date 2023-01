Irã assina zona de livre comércio liderada pela Rússia – mídia – CMIO

A União Econômica da Eurásia garante a livre circulação de bens, serviços e capital entre seus estados membros

O Irã e a União Econômica Eurasiática (EEU), liderada pela Rússia, selaram na quinta-feira um memorando sobre livre comércio, informa a RIA Novosti.

Segundo a mídia, a cerimônia de assinatura ocorreu em Teerã, no território do Centro Internacional de Exposições. O documento teria sido assinado na presença do vice-ministro da Indústria, Minas e Comércio Alireza Peyman-Pak, que também é chefe da Organização de Promoção Comercial do Irã.

A UEE, baseada na União Aduaneira da Rússia, Cazaquistão e Bielo-Rússia, foi criada em 2015. Posteriormente, a Armênia e o Quirguistão se juntaram a ela. O sindicato é projetado para garantir a livre circulação de bens, serviços, capital e trabalhadores entre os países membros.

O Irã já conseguiu trocar mercadorias com os estados membros da UEE com base no comércio preferencial. A união concedeu descontos para produtos iranianos, enquanto Teerã concedeu preferências a itens originários do bloco eurasiano.

A notícia de que a República Islâmica está se juntando à zona de livre comércio da UEE ocorre quando a cooperação entre a Rússia e o Irã começou a se expandir rapidamente em meio às sanções ocidentais contra os dois países. Entre janeiro e outubro de 2022, o volume de negócios entre Moscou e Teerã atingiu US$ 4 bilhões, superando o valor de todo o ano de 2021, de acordo com o Serviço de Alfândega da Rússia. As exportações russas para o Irã aumentaram 27%, enquanto as importações do país aumentaram 10%, mostraram os dados.

No ano passado, as nações chegaram a vários acordos, incluindo acordos para a compra de equipamentos aeronáuticos e para a construção conjunta de gasodutos e desenvolvimento de campos de gás.

