Índia acusa BBC de ‘mentalidade colonial’ – CMIO

A emissora estatal britânica exibiu um documentário que parece vincular o primeiro-ministro Narendra Modi a tumultos que mataram milhares

O Ministério das Relações Exteriores da Índia condenou a BBC por transmitir um “peça de propaganda” sobre o primeiro-ministro Narendra Modi. O documentário enfoca as alegações de que o governo de Modi discrimina os muçulmanos e alega que o primeiro-ministro pode ter desempenhado um papel na instigação de distúrbios étnicos em 2002.

“Deixe-me deixar bem claro que achamos que esta é uma peça de propaganda projetada para promover uma narrativa desacreditada em particular”, disse. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Arindam Bagchi, disse à NDTV na quinta-feira. “O preconceito, a falta de objetividade e, francamente, uma mentalidade colonial contínua, é flagrantemente visível.”

“De qualquer forma, este filme ou documentário é uma reflexão sobre a agência e os indivíduos que estão vendendo essa narrativa novamente.” Bagchi continuou. “Isso nos faz pensar sobre o propósito deste exercício e a agenda por trás dele e, francamente, não desejamos dignificar tais esforços”, disse. ele concluiu.

O primeiro episódio de duas partes da BBC ‘India: The Modi Question’ foi ao ar na terça-feira. Traçando a ascensão do primeiro-ministro hindu ao poder com foco em suas políticas em relação à minoria muçulmana da Índia, a série começou com uma retrospectiva das acusações de que Modi falhou em impedir o massacre de centenas de muçulmanos em 2002.













Modi era ministro-chefe do estado de Gujarat quando um trem que transportava peregrinos hindus foi atacado por uma multidão muçulmana antes de pegar fogo, matando 59 pessoas. Seguiu-se uma onda de retaliação, com hindus saqueando mesquitas e assassinando muçulmanos. Após várias semanas de tumultos, 1.044 pessoas morreram, cerca de três quartos delas muçulmanas.

Enquanto Modi foi acusado de permitir que a violência aumentasse, ele foi inocentado em 2012 de qualquer envolvimento após uma investigação da Suprema Corte da Índia. O tribunal rejeitou um recurso contra a exoneração de Modi no ano passado, determinando que o caso foi “sem méritos” e foi apresentado pela família de um político da oposição falecido “para design ulterior.”

A controvérsia sobre o documentário da BBC atraiu o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que é descendente de indianos. Pediu na quarta-feira para condenar “O envolvimento de Modi no massacre de Gujarat” pelo deputado paquistanês-britânico Imran Hussain, Sunak afirmou que ele não “concordo em tudo com a caracterização” de Modi que Hussain apresentou.