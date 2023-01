Ex-deputado da Alemanha crê que o envio de armas a Kiev aproximará o mundo de 3ª guerra mundial

Anteriormente, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, expressou a esperança de que, após uma reunião nesta sexta-feira (20) do grupo de contato para apoio à Ucrânia na base aérea de Ramstein, na Alemanha , vão ser tomadas decisões sobre o fornecimento de armas pesadas à Ucrânia. Por sua vez, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação da Rússia , Dmitry Medvedev, afirmou que a derrota de uma potência nuclear em uma guerra convencional poderia provocar uma guerra nuclear.