Crianças de até sete anos serão questionadas se se identificam como transgênero ou não-binárias

Pais e conservadores na Escócia estão indignados depois que o conselho da cidade de Aberdeen lançou o que foi rotulado como um “vergonhoso” pesquisa em 59 escolas que pergunta aos alunos sobre sua identidade de gênero. O conselho é administrado por uma coalizão do Partido Nacional Escocês (SNP) e dos Liberais Democratas.

De acordo com o Scottish Daily Mail, a pesquisa, que supostamente faz parte de um estudo sobre sexo e bem-estar, pede aos alunos que se identifiquem como “masculino, feminino, não binário, transgênero ou outro” e exige que os alunos marquem uma resposta antes de prosseguir para a próxima página.

Os críticos da pesquisa a chamaram de tentativa flagrante de “doutrinar” crianças pequenas que não sabem “se quiserem nuggets de frango ou douradinhos de peixe para o jantar.”

“É vergonhoso que o conselho esteja forçando crianças de até sete anos a responder a perguntas sobre seu gênero”, disse. Douglas Lumsden, membro conservador do Parlamento escocês e ex-co-líder do Conselho da Cidade de Aberdeen, disse ao Daily Mail.

Ele também afirmou que esses “bisbilhotando perguntas do conselho” parecem estar seguindo a mesma agenda perseguida por Maggie Chapman, membro do Green Scottish Parliament, que apenas alguns dias antes sugeriu permitir que crianças de oito anos pudessem mudar de gênero.

A vice-líder do partido conservador escocês, Meghan Gallacher, também condenou a pesquisa, escrevendo no Twitter que “os pais estão certos em ficar zangados com pesquisas intrusivas que vão muito além do escopo de uma sala de aula.”

Os jovens não vão à escola para serem questionados sobre suas preferências sexuais, gênero ou orientação sexual. Os pais têm razão em ficar zangados com pesquisas intrusivas que vão muito além do escopo de uma sala de aula. O papel de pai está sendo lentamente apagado no SNP Escócia.

Um porta-voz da Câmara Municipal de Aberdeen, no entanto, insistiu que a pesquisa é totalmente voluntária, dizendo que “como todas as outras pesquisas, os jovens têm a opção de optar por não participar desse processo antes ou durante a atividade”, conforme citado pelo Daily Mail.

Enquanto isso, um porta-voz do governo escocês disse à agência que não tinha envolvimento na pesquisa e explicou que era uma iniciativa do próprio conselho municipal, destinada a informar a política local.

No início desta semana, o governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, prometeu usar seu poder de veto para bloquear uma lei controversa proposta pelo primeiro-ministro escocês, Nicola Sturgeon, que tornaria mais fácil para escoceses a partir dos 16 anos mudar oficialmente de gênero sem ter que fornecer qualquer formulário. de verificação.