Corretora cripto Genesis pede falência – CMIO

O colapso da bolsa FTX no final de 2022 foi o último prego no caixão para o negócio de empréstimos cripto da empresa

A credora de criptomoedas Genesis, pioneira do setor e corretora principal de moeda digital, entrou com pedido de proteção contra falência dos credores dos EUA na noite de quinta-feira. É o terceiro grande colapso a atingir a indústria cripto desde o ano passado.

A Genesis Global Holdco e suas subsidiárias Genesis Asia Pacific Pte e Genesis Global Capital entraram com três petições separadas no tribunal federal de Manhattan. Todos os três estão sob a égide do Digital Currency Group (DCG), que também é dono da agência de notícias cripto CoinDesk.

As três empresas estavam envolvidas apenas no negócio de empréstimos criptográficos da Genesis, disse o DCG em comunicado.

Em seu processo, a Genesis listou mais de 100.000 credores com passivos agregados variando de US$ 1,2 bilhão a US$ 11 bilhões, mostram documentos judiciais.













“Estamos ansiosos para avançar em nosso diálogo com a DCG e nossos consultores de credores, à medida que buscamos implementar um caminho para maximizar valor e fornecer a melhor oportunidade para que nossos negócios surjam bem posicionados para o futuro,” O CEO interino da Genesis, Derar Islim, disse.

A Genesis Global Capital, um dos maiores credores cripto, congelou os resgates de clientes em meados de novembro, depois que a exchange cripto FTX causou ondas de choque em todo o setor com sua falência. Genesis teria investido cerca de US $ 175 milhões na empresa extinta.

De acordo com o comunicado, a Genesis Global Holdco contemplará uma potencial venda ou uma transação de equivalência para pagar os credores. A empresa acrescentou que tinha US$ 150 milhões em caixa para apoiar a reestruturação.

Em seu pedido de falência, a Genesis listou um empréstimo de US$ 765,9 milhões da Gemini. Outras reivindicações consideráveis ​​incluíram um empréstimo de US$ 78 milhões da plataforma descentralizada Donut e um fundo VanEck, com um empréstimo de US$ 53,1 milhões.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT