“Os moradores do vilarejo de Stepnoe, região de Stavropol, também foram [asfixiados] com gás até a morte. 480 pessoas, incluindo idosos, mulheres e crianças, foram vítimas dos nazistas. Os cadáveres das. Os moradores da aldeia de Levokumka, do distrito de Levokumsky, região de Stavropol, foram exterminados: 286 civis foram mortos por invasores nazistas em 2 de outubro de 1942″, continuou.