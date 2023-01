Trump multado em US $ 1 milhão por processo contra Clinton – CMIO

O ex-presidente dos EUA acusou o ex-candidato democrata de difamar sua campanha, alegando conluio com a Rússia

Um tribunal federal dos Estados Unidos multou o ex-presidente Donald Trump e seus advogados em quase US$ 1 milhão por “frívolo” ação movida contra a ex-candidata presidencial Hillary Clinton. Trump alegou que Clinton se envolveu em uma campanha de difamação para minar suas chances na eleição de 2016, alegando que ele colaborou com Moscou.

Em uma decisão na quinta-feira, o juiz John Middlebrooks no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida sancionou Trump e sua advogada Alina Habba, ordenando-lhes que cobrem honorários advocatícios e custos no valor de $ 938.000 incorridos pelos réus no caso.

Eles incluíram Clinton, seu chefe de campanha John Podesta, ex-presidente do Comitê Nacional Democrata (DNC) Rep. Debbie Wasserman Schultz, e Orbis Business Intelligence, uma empresa co-fundada por Christopher Steele, um ex-agente britânico que compilou o notório “ Dossiê Trump-Rússia.”

“Estamos diante de um processo que nunca deveria ter sido movido, que foi completamente frívolo, tanto factual quanto legalmente, e que foi movido de má-fé para um propósito impróprio”, disse. Middlebrooks escreveu na ordem judicial.













Ele também chamou Trump de “mentor do abuso estratégico do processo judicial” e “um litigante prolífico e sofisticado que usa repetidamente os tribunais para se vingar de adversários políticos.”

Em março, o ex-presidente entrou com a ação acusando Clinton, o DNC e várias outras pessoas de terem entrado em uma conspiração maliciosa para acusar sua campanha de conluio com a Rússia em um esforço para prejudicar suas chances eleitorais. Na época, ele buscou indenizações compensatórias e punitivas, argumentando que a suposta campanha de difamação havia lhe custado mais de US$ 24 milhões.

Em setembro, Middlebrooks rejeitou a ação como um “manifesto político”, apontando para o seu “problemas flagrantes” do ponto de vista jurídico.

Em 2016, os EUA acusaram a Rússia de se intrometer na eleição presidencial para prejudicar a candidata democrata Hillary Clinton e impulsionar a candidatura republicana de Donald Trump. Moscou negou a acusação. Embora os investigadores dos EUA liderados por um conselho especial tenham investigado um possível conluio com a Rússia por Trump e sua campanha, eles não conseguiram encontrar evidências para apresentar qualquer acusação de conspiração ou coordenação.