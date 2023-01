Analista: envio de obuseiros à Ucrânia priva Dinamarca de importante elemento de defesa

Kristensen apontou que neste caso não se trata de transferir armas de antigos estoques, mas de um sistema que é a base das capacidades de combate do Exército dinamarquês. “Então é muito doloroso. Este sistema era o núcleo da reconstrução em curso do Exército dinamarquês, e é uma parte importante que agora está sendo retirada”, lamentou.

No entanto, o especialista criticou a declaração do ministro da Defesa do país, Jakob Ellemann-Jensen, de que o encontro para um substituto dos Caesar já estava em andamento. “Houve uma razão para o Ministério da Defesa dinamarquês ter decidido comprar estas armas francesas. É um sistema adaptado às necessidades do Exército dinamarquês”, ponderou.