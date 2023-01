O especialista sugeriu que Burns e Zelensky discutissem

Zelenskiy e seus assessores saíram da reunião com a impressão de que o apoio do governo Biden a Kyiv continuava forte e que o financiamento de emergência duraria pelo menos até julho ou agosto , disseram as fontes do jornal. Kyiv está menos confiante sobre as perspectivas de outro pacote de ajuda adicional multibilionário a ser aprovado pelo Congresso, disseram eles.