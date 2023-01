Diplomata russo: EUA estão secretamente patrocinando Daesh contra autoridades afegãs

“Mas, pior ainda, além dos contatos com a oposição armada no Afeganistão, os anglo-saxões estão patrocinando secretamente os [combatentes] do Daesh, os incitando contra a estabilidade dos nossos parceiros da Ásia Central, outros vizinhos do Afeganistão, mas também contra a segurança da Rússia“, acrescentou o diplomata russo.