A gigante russa de energia Gazprom reduziu seu volume diário de trânsito de gás para a UE via Ucrânia em 23%, para 25,1 milhões de metros cúbicos (mcm), anunciou a empresa na quinta-feira.

Anteriormente, o operador do sistema de transmissão de gás da Ucrânia relatou uma diminuição nos volumes de bombeamento de gás. A empresa disse ter recebido um pedido da Gazprom para trânsito através do ponto de entrada de Sudzha no valor de 24,4 milhões de mcm.

“A Gazprom fornece gás russo para trânsito pelo território da Ucrânia no valor confirmado pelo lado ucraniano através da Sudzha… O pedido de ‘Sokhranovka’ foi rejeitado,” O porta-voz da Gazprom, Sergey Kupriyanov, disse a repórteres.

A Ucrânia interrompeu o trânsito pela estação de Sokhranovka, uma importante rota de trânsito de gás que transportava cerca de um terço do gás russo que flui pelo país para a UE, no início de maio, citando “interferência das forças de ocupação”.

As entregas diárias de gás russo para a UE através da Ucrânia têm diminuído desde o início deste mês. Os fluxos através do ponto de entrada de Sudzha estavam em 35,5 mcm no início de janeiro, abaixo dos mais de 40 mcm nos últimos meses.

Alguns especialistas atribuem os volumes mais baixos às temperaturas de inverno excepcionalmente quentes observadas em grande parte da Europa e aos altos volumes de gás em instalações de armazenamento subterrâneo.

Os suprimentos da Gazprom para a UE, sua maior região cliente, foram reduzidos no ano passado após as amplas sanções anti-Rússia do bloco.

O trânsito de gás através da Ucrânia continua sendo a única rota de suprimentos russos para os países da Europa Ocidental e Central depois que ataques de sabotagem tornaram o oleoduto Nord Stream inoperável em setembro passado. A Gazprom também exporta gás através dos gasodutos Turkstream e Blue Stream para o sul e sudeste da Europa.

