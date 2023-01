Ministro das Relações Exteriores da China expressou esperança de que em 2023 o mundo acabe com o isolamento

“Esperamos que em 2023 o mundo se torne mais aberto e integrado, acabando com o isolamento. A abertura traz progresso, e o isolamento leva ao atraso”, afirmou Qin Gang, citado no site do Ministério das Relações Exteriores da China . A China promoverá inabalavelmente a abertura para o mundo exterior, acelerará o estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento e continuará a fornecer continuamente novas oportunidades para o mundo , disse ele.