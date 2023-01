Airbus Helicopters confirmou a queda de seu helicóptero em Brovary

PARIS, 20 de janeiro – RIA Novosti, Anastasia Ivanova. A empresa franco-alemã Airbus Helicopters confirmou à RIA Novosti que, em 18 de A empresa franco-alemã Airbus Helicopters confirmou à RIA Novosti que, em 18 de janeiro , um helicóptero de seu modelo H225 caiu em Brovary, perto de Kyiv.

“A Airbus Helicopters confirma que em 18 de janeiro , em Brovary, perto de Kyiv, ocorreu um trágico acidente envolvendo um helicóptero de emergência pertencente ao Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, modelo H225, que resultou na morte de todos os passageiros, com muitos feridos. no terreno”, disse o serviço de imprensa. empresa com sede na cidade francesa de Marignane.

“A Airbus Helicopters está pronta para auxiliar as autoridades competentes em todos os assuntos relacionados à investigação deste acidente aéreo”, acrescentou o serviço de imprensa.

A empresa também expressou suas mais profundas condolências às famílias, amigos e entes queridos afetados por este desastre.

Um helicóptero pertencente ao Serviço de Emergência do Estado Ucraniano caiu na manhã de quarta-feira perto de um jardim de infância em Brovary, região de Kyiv. Havia nove pessoas a bordo, incluindo o ministro do Interior, Denis Monastyrsky, seu primeiro vice, Yevgeny Yenin, o secretário de estado do departamento, Yuri Lubkovich, e seus assistentes. Todos eles morreram. De acordo com o Serviço de Emergência do Estado (SSChS), 14 pessoas, incluindo uma criança, morreram na queda do helicóptero; 25 pessoas ficaram feridas, incluindo 11 crianças.

Houve problemas com o helicóptero desse modelo, que já havia ocasionado baixas, antes. Em 2016, um acidente na Noruega matou 13 pessoas. Um relatório das autoridades norueguesas indicou que uma separação imprevista do rotor principal ocorreu durante o voo devido à fadiga do material. Após a investigação, a Airbus Helicopters, fabricante, foi chamada para revisar o projeto dos helicópteros para aumentar sua confiabilidade e segurança.

Após o acidente na Noruega, o regulador europeu da aviação EASA anunciou a suspensão dos voos dos modelos militares e civis do helicóptero, que afetou quase 800 Super Puma em todo o mundo . No entanto, quatro meses depois, a proibição foi suspensa depois que a Airbus Helicopters fez alterações no design. Na Noruega e na Grã-Bretanha, o uso desse helicóptero só foi permitido novamente em 2017.

Os helicópteros H225 Super Puma já haviam sido banidos pelo regulador europeu: após dois pousos de emergência no Mar do Norte em 2012, a proibição durou nove meses, período durante o qual o fabricante fez as alterações necessárias no projeto e disse que o modelo atualizado era “extremamente seguro”. A fadiga do material também foi a causa dos incidentes, de acordo com um relatório da British Air Crash Investigation Authority.