Buenos Aires e Londres estão em desacordo sobre as Ilhas Malvinas há quase 200 anos

O ministro da Defesa da Argentina, Jorge Taiana, convocou Londres para dialogar com Buenos Aires e finalmente resolver a questão da soberania das Ilhas Malvinas, que a Grã-Bretanha chama de Malvinas e considera parte de seu território ultramarino.

Taiana fez mais uma oferta para negociar com o Reino Unido na quinta-feira durante uma cerimônia de partida para as forças de paz que se dirigiam a uma missão da ONU para Chipre, que permanece dividida depois que a Turquia enviou suas forças para a ilha em 1974 em resposta a um golpe apoiado pelo governo grego.

A missão vai “demonstrar o compromisso da Argentina com o sistema multilateral da ONU”, disse o ministro às tropas no aeroporto El Palomar, nos arredores de Buenos Aires.

"Acreditamos no direito internacional, acreditamos na solução pacífica de controvérsias e por isso pedimos diálogo para que os britânicos finalmente se sentem para conversar sobre a disputa de soberania nas Malvinas", disse. disse Taiana.













As Malvinas são um arquipélago no Oceano Atlântico, a cerca de 500 km (310 milhas) a leste da costa argentina. A Grã-Bretanha administra as ilhas desde 1833 e venceu um conflito armado de dez semanas com a Argentina em 1982.

No entanto, Buenos Aires ainda considera as ilhas como parte de seu território, argumentando que recebeu a terra quando a Argentina conquistou sua independência da Espanha em 1816.

A Resolução 2062 da Assembleia Geral da ONU, de 1965, reconhece a disputa entre Buenos Aires e Londres e convoca as partes a encontrar uma solução.

No entanto, o documento não é vinculativo. O Reino Unido insiste que um referendo realizado em 2013, no qual quase toda a população do arquipélago de 3.400 pessoas votou para permanecer um território ultramarino britânico, torna qualquer discussão sem sentido.

Durante seu discurso de Natal no mês passado, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, reafirmou o apoio de Londres ao “autodeterminação” para os ilhéus. “Vamos nos unir para fazer um brinde a Sua Majestade o Rei Carlos III e ao seu lugar em nossa grande família britânica”, disse. Sunak disse sobre as Malvinas/Malvinas.