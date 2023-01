Mídia: Kyiv exigiu que Scholz parasse de jogar com tanques Leopard 2

Segundo a publicação, a insatisfação da Ucrânia com a relutância da Alemanha em enviar tanques ou dar permissão a outros países para transferir veículos militares está crescendo a cada dia.

Kyiv ficou particularmente irritado com o fato de Scholz ter apresentado o consentimento dos EUA para o fornecimento de tanques Abrams como condição para o envio do Leopard 2. O Pentágono explicou repetidamente a relutância em enviá-los para a Ucrânia com custos de manutenção.