Economistas suíços: maior parte das empresas da União Europeia e do G7 não deixou a Rússia

Antes da operação especial militar na Ucrânia, 2.405 empresas e 1.404 suas filiais dos países da União Europeia (UE) e do grupo G7 realizavam negócios na Rússia . Até o final de novembro de 2022, de acordo com os autores do estudo, menos de nove por cento dessas empresas venderam as suas filiais na Rússia , não tendo o ritmo de vendas acelerado até o final do ano passado.