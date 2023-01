A renúncia do primeiro-ministro da Nova Zelândia pode deixar a China nervosa – CMIO

A saída de Jacinda Ardern pode criar aberturas para Washington e Pequim aumentarem sua influência sobre Wellington

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que renunciará em fevereiro, dizendo que não tem “chega no tanque” para seguir em frente, encerrando uma gestão de seis anos em Wellington que, em sua maioria, foi elogiada em todo o mundo. Alguns a chamavam de “um dos maiores primeiros-ministros da história da Nova Zelândia.”

Mas quando ela deixar o cargo, também haverá grandes ramificações geopolíticas. A China, por exemplo, observará atentamente os eventos na Nova Zelândia e ficará nervosa se seu sucessor, quem quer que seja, continuará a seguir o que era o de Ardern. “Amigável à China” política externa, uma noção que muitas vezes a colocava em desacordo com seus aliados do Five Eyes.

Quando se trata do Five Eyes, uma aliança de espionagem dominada pelos Estados Unidos fundada durante a Segunda Guerra Mundial, a Nova Zelândia tem sido o pato estranho, ou kiwi estranho, se você preferir, quando se trata da China. Enquanto o Reino Unido, o Canadá e, por um tempo, a Austrália se tornaram hiperagressivos contra Pequim e assinaram acriticamente a agenda de contenção liderada pelos EUA, a Nova Zelândia sob Ardern foi diferente e optou em muitos aspectos por fazer o que queria.

Há várias razões do por que. Primeiro, a Nova Zelândia, em termos de população, é muito menor que o resto dos Cinco Olhos. Embora seu território seja maior que o da Grã-Bretanha, o país é habitado por apenas cinco milhões de pessoas (menos deum Londres), o que a torna muito mais vulnerável no confronto geopolítico.













Em segundo lugar, a Nova Zelândia é muito menos zelosa, militarista e agressiva do que os outros países do Cinco Olhos, devido às diferentes circunstâncias históricas em que surgiu como um “compromisso” entre os britânicos e a população maori nativa. A identidade do país é menos “Anglicizado” e mais “Polinésio.” Enquanto os povos indígenas nos outros países da Anglosfera foram praticamente dizimados, os Maori continuam sendo uma força cultural e política, o que muda a perspectiva da Nova Zelândia.

Em terceiro lugar, a economia da Nova Zelândia é altamente dependente de exportações relacionadas à agricultura, para as quais a China é o maior mercado, deixando-a com um superávit gigantesco. Posteriormente, Ardern trabalhou duro para melhorar o relacionamento comercial da Nova Zelândia com Pequim, tendo atualizado o acordo comercial bilateral com a China em 2022.

Mas a questão agora é, com Ardern tendo sido um primeiro-ministro altamente progressista e de esquerda, as coisas vão mudar? A Nova Zelândia pode experimentar uma mudança na política externa? Por enquanto, é impossível dizer, embora pareça lógico que alguém de sua facção no partido, ou quem sabe já tenha servido no governo com ela, possa assumir o poder. No entanto, pode-se garantir absolutamente que, por outro lado, haverá um esforço dos Estados Unidos para tentar “Redefinir” Curso de política externa da Nova Zelândia, com a América, em última análise, vendo-o como um aliado crítico do Indo-Pacífico devido à sua posição geográfica.

No entanto, a menos que a Nova Zelândia consiga um populista de direita como Scott Morrison (que obviamente não será encontrado no Partido Trabalhista do país), as chances de uma reviravolta completa e uma rota de colisão com Pequim permanecem improváveis. Isso porque essas realidades geográficas e econômicas são importantes. Da mesma forma, o clima em Camberra também está trabalhando a favor da Nova Zelândia. Com o Partido Trabalhista agora também no poder na Austrália, e Anthony Albanese e Penny Wong liderando uma política mais pragmática em relação à China, reparando os danos causados ​​pelo fanatismo pró-americano de Scott Morrison, o ambiente geral da política externa da Nova Zelândia será muito mais confortável.













Isso não significa, é claro, que a China não tentará colocar sua “selo de autoridade” no país novamente também. Nos últimos meses, foi noticiado na imprensa que Ardern havia sido convidado para Pequim. No entanto, sua renúncia pendente agora torna essa visita improvável. A China provavelmente responderá a esse cenário estendendo rapidamente um convite a seu sucessor para se encontrar com Xi Jinping. Temendo a pressão dos Estados Unidos e qualquer possível mudança de rumo, Pequim buscará estabilidade e continuidade o mais rápido possível. Isso ocorre porque a China teme a unidade dos Cinco Olhos contra ela e teve mais sucesso em lidar com a Nova Zelândia do que qualquer outro membro.

De qualquer forma, é um eufemismo que Ardern fará falta, por várias razões, em todo o mundo. Ela será lembrada como uma pessoa compassiva, positiva, atenciosa e dedicada. No entanto, apesar de todo o amor do Ocidente por ela, ela se posicionou como uma líder ambígua e cautelosa em relação à maior luta geopolítica da atualidade. Ardern foi realista, moderado e sensato quando se tratava da China e rejeitou a abordagem da Guerra Fria vista em outras capitais do Five Eyes. Pequim vai querer preservar seu legado tanto quanto possível.