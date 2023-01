O credor cripto Genesis está prestes a falir – Bloomberg – CMIO

O colapso da bolsa FTX enviou ondas de choque em todo o setor, à medida que os clientes exigem seu dinheiro

A corretora cripto Genesis Global Capital está se preparando para declarar falência já nesta semana, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando fontes familiarizadas com a situação.

A pressão financeira na unidade de empréstimo de criptomoedas do Digital Currency Group (DCG) começou a surgir no verão passado, após o colapso do fundo de hedge Three Arrows Capital. Em novembro, a Genesis suspendeu as retiradas de fundos logo após a exchange de criptomoedas FTX, na qual a Genesis investiu cerca de US$ 175 milhões, entrar com pedido de falência.

As falhas tiveram um efeito cascata em todo o setor, exercendo grande impacto negativo na exchange de criptomoedas Gemini Trust, controlada por Cameron e Tyler Winklevoss. O Gemini Earn, que permite aos usuários do Gemini obter rendimento por emprestar suas moedas por meio da bolsa, também interrompeu os resgates, com a clientela perdendo o acesso a US$ 900 milhões em ativos.

O conflito que se seguiu entre DCG e Gemini levou a acusações de uso de “táticas de estol” em reembolsar os credores, dublado pelo co-fundador da Gemini, Cameron Winklevoss, para Barry Silbert, o fundador e CEO da DCG.













Embora Silbert tenha chamado as acusações de Winklevoss de golpe de promoção, o conflito se espalhou para o público. Como resultado, a Gemini rescindiu seu contrato de empréstimo com a Genesis no início deste mês e encerrou oficialmente o programa Gemini Earn.

A Genesis agora deve pelo menos US$ 1,8 bilhão a seus credores. Além dos clientes da Gemini, outro grupo também apresentou ações contra a Genesis no valor de US$ 900 milhões.

Credores, Genesis e DCG trocaram várias propostas, mas até agora não chegaram a um acordo, disseram as fontes à Bloomberg. A empresa está supostamente trabalhando em um plano de reestruturação e trocou propostas com seus credores, alguns dos quais sugeriram receber uma mistura de dinheiro e patrimônio da DCG.

Além disso, a CoinDesk, agência de notícias cripto de propriedade da DCG, confirmou em comunicado à Bloomberg na quarta-feira que contratou a Lazard como consultora financeira para explorar opções como uma venda parcial ou total.

