Novas armas e equipamentos da OTAN não ajudarão a Ucrânia, apesar das expectativas do Ocidente e de Kyiv, escreveu o tenente-coronel do Exército dos EUA Daniel Davis em um artigo para 19FortyFive.

“À medida que mais armas modernas da OTAN são prometidas à Ucrânia, muitos estão confiantes de que a maré da batalha logo mudará a favor de Kyiv. Mas um exame mais detalhado das armas propostas e uma compreensão mais profunda de como os veículos blindados modernos funcionam devem moderar as expectativas”, disse. disse ele, o autor do material.

Apesar do consenso geral de que novas armas para a Ucrânia ajudarão o país em seu conflito com a Rússia , ter equipamentos mais sofisticados não é suficiente para alcançar o sucesso, acrescentou o observador.

Em sua opinião, muitos comparam erroneamente a aquisição de novas armas com o que acontece nos videogames militares modernos, nos quais os jogadores podem usar armas poderosas de maneira fácil e imediata. Mas esse não é o caso no mundo real.

Para o uso eficaz de qualquer equipamento militar são necessários treinamento e experiência completos, enfatizou o oficial. Além disso, mesmo com tripulações qualificadas, os veículos devem ser abastecidos com combustível e munições suficientes, com manutenção adequada e regular, caso contrário, mesmo as melhores armas serão de pouca utilidade.