Petróleo russo ‘proibido’ em alta demanda – Bloomberg – CMIO

A demanda por tanques de armazenamento de petróleo em Cingapura tem disparado devido a um aumento no interesse e nos lucros da mistura de suprimentos de combustível barato da Rússia com remessas de outros fornecedores, informou a Bloomberg na quinta-feira, citando fontes.

Segundo pessoas a par do assunto, esse processo pode ajudar a obscurecer a origem das cargas.

O relatório indicou que Cingapura não proibiu a importação de petróleo ou derivados russos, no entanto, as instituições financeiras ali sediadas estão proibidas de financiar ou negociar com bens e empresas russas.

Os fluxos de petróleo bruto e combustível da Rússia para a Ásia e o Oriente Médio aumentaram recentemente, escreveu a Bloomberg, acrescentando que esses embarques “chegaram cada vez mais a centros de mistura e redistribuição, como Cingapura e Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, onde podem ser misturados, reembalados e reexportados globalmente”.

A tendência de mais remessas da Rússia para a Ásia e o crescente papel dos hubs em sua redistribuição podem se intensificar ainda mais nas próximas semanas, à medida que a UE se prepara para lançar novas restrições aos produtos petrolíferos russos em 5 de fevereiro, escreveu a agência.

Enquanto isso, os dados de rastreamento de navios da Vortexa mostraram que os terminais de recebimento de petróleo de Cingapura absorveram mais que o dobro do volume de nafta e óleo combustível russos em dezembro em comparação com um ano atrás. A cidade-estado recebeu 2,6 milhões de barris de nafta, quase 40 vezes o volume do ano anterior, disse o relatório.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Importações indianas de petróleo russo aumentam 33 vezes – dados

De acordo com William Tan, vice-presidente sênior da consultoria de combustível marítimo Miyabi Industries, com sede em Cingapura, comerciantes e fornecedores de combustível estão em todo o armazenamento de petróleo e jogos de mistura agora devido a “muito bom” margens de lucro de tais atividades.

Isso se deve à disponibilidade de suprimentos muito baratos de óleo combustível russo e outros produtos, como óleo de ciclo leve, explicou Tan. De acordo com suas estimativas, os traders podem obter uma margem de lucro de cerca de 20% misturando componentes russos com outros tipos para fazer produtos de óleo combustível misturados. Normalmente, esses lucros ficam entre 10% e 12%, disse ele, acrescentando que as margens podem aumentar ainda mais se os vendedores ficarem mais desesperados para descarregar suas cargas devido a mais restrições comerciais.

“Parte desse combustível misturado pode ir para o combustível do bunker em Cingapura ou ser negociado para países próximos, como Indonésia e Vietnã”, disse. Tan disse, conforme citado pela Bloomberg.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT