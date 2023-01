O otimismo da riqueza familiar global cai – pesquisa – CMIO

Os temores sobre o bem-estar econômico estão crescendo mais rapidamente nos países avançados, mostra o Edelman Trust Barometer

O otimismo econômico entrou em colapso globalmente, com apenas duas em cada cinco pessoas acreditando que suas famílias estarão em uma situação melhor no futuro, mostra uma pesquisa internacional anual conhecida como Edelman Trust Barometer.

A pesquisa, cujos resultados foram divulgados no domingo, constatou que o pessimismo econômico atingiu seu ponto mais alto em algumas das principais economias do mundo.

Globalmente, apenas 40% concordaram com a afirmação “minha família e eu estaremos melhor em cinco anos” ante 50% um ano antes, com economias avançadas como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão apresentando as perspectivas mais pessimistas.

O estudo também mostrou que as sociedades estão divididas pelos impactos da pandemia do coronavírus e da inflação. De acordo com o relatório da pesquisa, as famílias de renda mais alta ainda confiam amplamente em instituições como governo, empresas, mídia e ONGs, em oposição à desconfiança identificada entre os grupos de baixa renda.

“Isso realmente mostrou a divisão de classes em massa novamente”, disse o executivo-chefe da consultoria, Richard Edelman. “Vimos isso na pandemia por causa de resultados diferenciais em termos de saúde, agora vemos isso em termos de impacto da inflação”, ele explicou.

As divisões tornaram-se tão arraigadas e a sociedade tão altamente polarizada que os entrevistados acreditam que suas diferenças não podem mais ser superadas, disse o relatório. Globalmente, dois terços relatam observar uma falta sem precedentes de civilidade e respeito mútuo na sociedade.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Banco Mundial reduz previsão de crescimento global

“Estamos em um período de grandes mudanças sistêmicas em um mundo multipolar, com forças divisoras alimentando queixas econômicas”, disse. disse Dave Samson, vice-presidente global de assuntos corporativos da Edelman. “Se não for atendida, a consequência será mais polarização, desaceleração do crescimento econômico, discriminação mais profunda e uma incapacidade inerente de resolver problemas. Os CEOs e as empresas que eles lideram precisam desempenhar um papel central na abordagem dessas questões e ajudar a restaurar o otimismo econômico”. Sansão avisou.

O estudo entrevistou mais de 32.000 entrevistados em 28 países de 1º a 28 de novembro.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT