Irã adverte UE contra ‘dar um tiro no próprio pé’ – CMIO

Teerã retaliará se Bruxelas listar a Guarda Revolucionária como um grupo terrorista, disse Hossein Amir-Abdollahian

O pedido do Parlamento Europeu para listar o Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) de elite do Irã como um grupo terrorista sairá pela culatra, alertou o ministro das Relações Exteriores do país, Hossein Amir-Abdollahian, na quinta-feira. Ele acrescentou que Teerã retaliaria contra a ação de Bruxelas.

O IRGC é um ramo separado das Forças Armadas do Irã, que, de acordo com diferentes estimativas, tem entre 190.000 e 250.000 militares ativos.

“Dissemos muitas vezes que a Guarda Revolucionária é uma organização oficial e soberana que desempenha um papel importante e vital para garantir a segurança nacional e regional do Irã, especialmente na luta contra o terrorismo”, disse. Amir-Abdollahian disse em uma ligação com o principal diplomata da UE, Josep Borrell, de acordo com um comunicado no site do Ministério das Relações Exteriores.

O ministro disse que, ao colocar o IRGC na lista negra, a UE “dar um tiro no próprio pé”. Ele criticou a resolução do Parlamento Europeu como “emocional e pouco profissional,” prometendo que Teerã “tomar medidas recíprocas”.













Em um documento adotado na quarta-feira, o Parlamento Europeu pediu a Bruxelas e aos estados membros individuais do bloco que colocassem o IRGC na lista negra “à luz de sua atividade terrorista, a repressão de manifestantes e seu fornecimento de drones para a Rússia.”

Kiev, junto com seus apoiadores ocidentais, acusou a Rússia de usar drones kamikaze de fabricação iraniana em ataques na Ucrânia. Em novembro, Teerã disse que forneceu a Moscou alguns UAVs antes que a Rússia lançasse sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. Moscou, por sua vez, disse no ano passado que estava usando apenas equipamentos russos no conflito.

A notícia também vem em meio a protestos e tumultos no Irã que foram desencadeados pela morte de Mahsa Amini sob custódia policial em setembro. Autoridades iranianas negam que Amini, que foi preso em Teerã por usar um “inapropriado” hijab, foi maltratada, insistindo que sua morte foi resultado de uma condição pré-existente. O Irã também afirmou que a agitação foi incitada do exterior.