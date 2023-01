Os principais economistas alertam para a recessão global – CMIO

Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sugere que as principais economias estão enfrentando uma desaceleração devido à inflação

Mais da metade dos principais economistas entrevistados pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) dizem esperar uma recessão global em 2023. Os resultados foram publicados no site do WEF na segunda-feira, quando líderes empresariais e governamentais se reuniram para a reunião anual na Suíça.

Uma pesquisa realizada pelo WEF foi baseada em 22 respostas de um grupo de economistas-chefes provenientes de agências internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional, bancos de investimento e empresas multinacionais.

Quase dois terços dos entrevistados acreditam que uma recessão global é provável em 2023, dos quais 18% a consideram “Extremamente provável” – o dobro de uma pesquisa anterior realizada em setembro de 2022. Apenas um terço dos especialistas entrevistados disse que uma recessão é improvável.

Previsão dos economistas seniores “variações regionais significativas” nas perspectivas de inflação para 2023, com 57% dos entrevistados compartilhando altas expectativas de inflação para a Europa, enquanto apenas 5% dos especialistas preveem o mesmo para a China. O relatório mostrou que, ano a ano, a proporção de entrevistados que esperam alta inflação na Europa aumentou de 47% para 57% desde setembro de 2022.



“A atual alta inflação, baixo crescimento, alta dívida e ambiente de alta fragmentação reduzem os incentivos para os investimentos necessários para voltar ao crescimento e elevar os padrões de vida dos mais vulneráveis ​​do mundo,” A diretora administrativa do WEF, Saadia Zahidi, disse em um comunicado comentando os resultados da pesquisa.

A pesquisa vem logo após o último relatório do Banco Mundial, no qual reduziu as previsões de crescimento global para 2023 a níveis que se aproximam de uma recessão, já que muitos países lutam com crises de energia, inflação, alimentos e segurança.

