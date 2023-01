Trump pode voltar ao Twitter e Facebook em breve – NBC – CMIO

O ex-presidente dos EUA apresentou uma petição à empresa-mãe do Facebook esta semana

O ex-presidente Donald Trump já está planejando seu primeiro tweet desde que sua conta no Twitter foi restabelecida por Elon Musk, enquanto sua campanha apresentou uma petição ao Meta esta semana com o objetivo de desbloquear suas contas no Facebook e Instagram, informou a NBC News na quarta-feira.

“Acreditamos que a proibição da conta do presidente Trump no Facebook distorceu e inibiu dramaticamente o discurso público”, disse. A campanha de Trump escreveu ao Meta na terça-feira, em uma carta vista pela NBC.

A carta pedia à Meta – empresa controladora do Facebook e do Instagram – “uma reunião para discutir a pronta reintegração do presidente Trump na plataforma.”

Trump utilizou suas contas no Twitter e no Facebook para contornar a mídia tradicional e aproveitar uma onda de apoio populista à Casa Branca em 2016. Ele usou o Twitter para rivalizar com seus rivais políticos e anunciar decisões políticas importantes enquanto estava no cargo e para acusar publicamente o democrata Partido de “equipamento” a eleição de 2020 para o presidente Joe Biden.













Trump foi suspenso de ambas as plataformas e outras depois que seus apoiadores se revoltaram no Capitólio em janeiro de 2021. Embora sua conta no Twitter tenha sido restabelecida em novembro pelo novo proprietário e CEO Elon Musk, Meta ainda não tomou uma decisão sobre devolver a ele o controle de seu Facebook. e contas do Instagram.

A Meta impôs uma proibição de dois anos às contas de Trump em 2021, que já expirou. O gigante da mídia social disse à NBC que “anunciará uma decisão nas próximas semanas, de acordo com o processo que estabelecemos.”

Trump ainda não emitiu um único tweet desde que Musk cancelou o banimento de sua conta, embora seus assessores e aliados acreditem que é apenas uma questão de tempo. “Ele está falando sobre isso há semanas, mas Trump fala por Trump, então ninguém sabe o que ele fará ou dirá ou quando”, disse. uma fonte republicana disse à NBC. Um confidente anônimo do ex-presidente acrescentou que os assessores de campanha de Trump estão trabalhando em ideias para seu primeiro tuíte.

No entanto, Musk sugerido na quarta-feira que o retorno de Trump poderia levar o governo Biden a “armar agências federais contra o Twitter”. Biden disse anteriormente que a aquisição da plataforma por Musk foi “ser olhado” por seu governo.