As importações de produtos russos pela Grécia mais que dobraram nos primeiros 11 meses do ano passado em comparação com o mesmo período de 2021, segundo o serviço nacional de estatística Elstat.

Ele informou na terça-feira que durante esse período o valor das importações totalizou € 8,465 bilhões (US$ 9 bilhões), registrando um aumento de 125,3% em termos anuais. O valor das exportações gregas para a Rússia durante o mesmo período foi de € 148,1 milhões (mais de $ 161 milhões), uma queda de 18,8%.

Os dados mostraram que, somente em novembro, o valor das importações gregas da Rússia saltou quase 30% em relação ao ano anterior, para € 715,7 milhões (US$ 779 milhões). O relatório destacou que os principais produtos importados pela nação da UE da Rússia em novembro de 2022 incluíam óleos e gás de petróleo, alumínio bruto, herbicidas, geléias, bem como cimento refratário, argamassa, concreto e assim por diante.

No entanto, a balança comercial entre os dois países em novembro foi negativa, com déficit de € 704,8 milhões (US$ 766 milhões).

Os dados da Elstat surgem quando a União Europeia adotou nove rodadas de sanções abrangentes que afetaram vários setores da economia russa, incluindo energia, alta tecnologia, aviação, bancos, mineração, automotivo e outras indústrias, e atingiram muitos empresários, políticos e jornalistas.

Bruxelas agora está trabalhando no próximo lote de penalidades, que supostamente terá como alvo a indústria nuclear da Rússia e o comércio de diamantes. Outras penalidades que a UE está correndo para implementar simbolicamente até 24 de fevereiro incluem cortar mais bancos russos do sistema global de mensagens SWIFT e proibir mais meios de comunicação do país.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Von Der Leyen declara objetivo das sanções anti-Rússia da UE

Especialistas, no entanto, acreditam que o embargo de energia foi a principal opção punitiva que Bruxelas teve, acrescentando que as restrições econômicas da UE contra a Rússia se esgotaram e não há nada de novo que o bloco possa inventar.

Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, disse na terça-feira que a economia do país está tendo um desempenho “muito melhor do que não apenas nossos oponentes, mas até nós mesmos previmos” e está em curso para uma maior estabilização.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT