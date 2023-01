Chefe da CIA informa Zelensky sobre os ‘próximos passos da Rússia’ – mídia – CMIO

O diretor da CIA, William Burns, visitou discretamente a capital ucraniana para uma reunião secreta com o presidente Vladimir Zelensky e seu aparato de inteligência, informaram vários veículos na quinta-feira. Além de compartilhar a análise de inteligência de Washington, o oficial também alertou que a ajuda militar dos EUA poderia diminuir nos próximos meses em meio à oposição dos republicanos, que recentemente assumiram o controle do Congresso.

Burns chegou a Kiev no final da semana passada e discutiu “suas expectativas para o que a Rússia está planejando militarmente nas próximas semanas e meses”, enfatizando “a urgência do momento no campo de batalha” para as forças ucranianas, de acordo com o Washington Post.

“O diretor Burns viajou para Kiev, onde se reuniu com colegas da inteligência ucraniana, bem como com o presidente Zelensky, e reforçou nosso apoio contínuo à Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa”, disse. um funcionário não identificado dos EUA confirmou em um comunicado à Reuters.













Durante as negociações, as autoridades ucranianas levantaram preocupações sobre o apoio dos EUA e perguntaram por quanto tempo eles poderiam esperar que a ajuda continuasse. Burns supostamente reconheceu que “em algum momento a assistência seria mais difícil de encontrar” com os republicanos novamente detendo a maioria na Câmara, já que vários legisladores conservadores têm se tornado cada vez mais críticos da generosidade americana.

Desde que assumiu o cargo, o presidente Joe Biden autorizou mais de US$ 27 bilhões em assistência militar direta a Kiev, com o último pacote de ajuda de US$ 2,5 bilhões aprovado na quinta-feira.

A viagem da semana passada não foi a única visita de Burns à Ucrânia no ano passado, tendo se encontrado com Zelensky em janeiro de 2022 – semanas antes de a Rússia enviar tropas ao estado vizinho – e novamente em novembro. Ele é dito ser um “figura respeitada” entre as autoridades em Kiev devido a seus briefings de inteligência, que incluíram advertências sobre planos para assassinar o líder ucraniano e informações sobre os planos militares da Rússia.













De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, Burns também se encontrou com o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira (SVR) de Moscou, Sergey Naryshkin, na Turquia em novembro passado, na mesma época em que visitou Kiev. Enquanto Lavrov disse “sem revelações” foram feitas durante as negociações, ele observou que a reunião ocorreu a pedido de Biden. Naryshkin, por sua vez, disse que está pronto para outra rodada de negociações com Burns no início desta semana, desde que os dois lados cheguem a um acordo sobre os detalhes.

Diplomata de longa data antes de se tornar diretor da CIA, Burns serviu anteriormente como enviado dos EUA à Federação Russa sob o presidente Barack Obama. Como embaixador, ele emitiu advertências nos bastidores sobre a contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia, escrevendo um memorando de 2008 obtido pelo WikiLeaks que discute o assunto em detalhes. No entanto, Burns continua criticando abertamente Moscou em comentários públicos, dizendo à PBS no mês passado que a Rússia não é “sério” cerca de “negociação real” para acabar com o conflito com a Ucrânia.