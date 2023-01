Zakharova respondeu às palavras de Kerry de que os EUA estão salvando o planeta

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, disse que surgiu nos Estados Unidos um “vírus de exclusividade”, que é transmitido da mesma forma que a varíola dos macacos. Por isso, ela comentou as palavras do representante especial do presidente dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, de que os Estados Unidos estão salvando o planeta.