Marinheiros colombianos resgatam homem em iate naufragado após ficar à deriva por um mês

O dominicano Elvis François está à deriva em um iate de emergência no Caribe desde dezembro e conseguiu escapar escrevendo HELP a bordo do navio – ele foi notado e a ajuda foi enviada, disse a Marinha colombiana.

“A Marinha da Colômbia, em coordenação com a Administração Marítima Geral, a União Marítima e junto com o Serviço Naval de Aviação Nacional do Panamá, resgatou um estrangeiro a 120 milhas náuticas a noroeste de Puerto Bolívar, no departamento de La Guajira. A instituição naval recebeu informações sobre à deriva nas águas do Mar do Caribe, um veleiro com a palavra “HELP” (Socorro) gravada no casco. Após a declaração de emergência, foram ativados os protocolos de operações de busca e salvamento da Marinha da Colômbia e da Administração Marítima .