Pentágono: EUA enviarão US$ 2,5 bilhões à Ucrânia, incluindo veículos Bradley e Stryker

“Esta autorização, avaliada em até US$ 2,5 bilhões [R$ 12,94 bilhões], é a trigésima retirada de equipamentos dos estoques do DoD [sigla em inglês para Departamento de Defesa] para a Ucrânia desde agosto de 2021 pelo governo [do presidente norte-americano, Joe] Biden. Ele contém centenas de veículos blindados, apoio crítico à defesa antiaérea da Ucrânia e outras capacidades importantes”, disse o Pentágono.