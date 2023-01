O Bundestag relembrou a triste experiência, discutindo sobre a transferência de tanques para a Ucrânia

Na quinta-feira, decorreu um debate no parlamento alemão sobre a exigência de fornecer à Ucrânia tanques do tipo Leopard 1 ou 2, submetida a votação pelo bloco CDU/CSU. No entanto, essa demanda não foi autorizada a votar pelas facções da Alternativa para a Alemanha (AfD) e pelo partido de Esquerda, conforme relatado no site do Bundestag. A questão foi enviada por representantes da coalizão governista para consideração da comissão de assuntos externos.