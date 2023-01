EUA ‘preparados’ para transferir ativos russos apreendidos para Kiev – DOJ – CMIO

Os EUA enviarão em breve o primeiro lote de fundos de propriedades russas confiscadas para a Ucrânia, revelou o chefe da força-tarefa de sanções especiais do Departamento de Justiça (DOJ), Andrew Adams, na quinta-feira. Adams disse que a medida deve inspirar os aliados dos EUA a fazerem o mesmo e insistiu que a prática sem precedentes não é apenas possível e permitida pela lei internacional, mas “imperativo” dado o conflito atual.

“Também estamos prontos para iniciar a transferência de ativos confiscados em benefício da Ucrânia”, disse. Adams disse em um evento organizado pelo Instituto Hudson, um think-tank DC.

“Não é uma bala de prata, mas é algo que me deixa esperançoso,” Adams disse, acrescentando que as somas relativamente menores são importantes como “um modelo para os nossos parceiros estrangeiros” e estabelecer um precedente legal daqui para frente.

O presidente dos EUA, Joe Biden, propôs o esquema em abril passado, e Adams deu a entender que estava em andamento em setembro, mas disse que o Congresso precisava alterar várias leis para fazê-lo funcionar. Na quinta-feira, ele revelou que essas mudanças foram de fato inseridas no projeto de lei de gastos coletivos de US$ 1,7 trilhão, aprovado pelo Congresso nos últimos dias de 2022.













As novas leis dão ao DOJ o poder de “direcionar fundos confiscados ao Departamento de Estado com o objetivo de fornecer ajuda à Ucrânia”, disse Adams.

Anteriormente promotor federal no Distrito Sul de Nova York (SDNY), Adams foi nomeado chefe da Força-Tarefa KleptoCapture, uma unidade interagências de aplicação de sanções criada em março. O KleptoCapture faz parte da Força-Tarefa de Elites, Proxies e Oligarcas Russos (REPO) liderada pelos EUA, que congelou “centenas de bilhões de dólares em ativos estatais russos e dezenas de bilhões de dólares pertencentes a elites ligadas ao Kremlin”, de acordo com o Instituto Hudson.

O confisco de ativos é uma prática controversa na lei dos EUA. Os defensores o defenderam como um “ferramenta-chave” por enfraquecer o crime organizado e financiar a aplicação da lei, enquanto os críticos o acusaram de ser “policiamento para lucro” e “em desacordo flagrante com nossos direitos de devido processo.” Adams insistiu que levar bens russos apreendidos sem julgamento “possível e admissível sob as normas fundamentais do devido processo legal” e direito internacional.

O congelamento de ativos e finanças russos pelos EUA e seus aliados é “uma medida completamente ilegítima, violando padrões comumente aceitáveis ​​de direito comercial e internacional”, e prova para o resto do mundo “que são ladrões”, O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse na semana passada. Ela alertou que qualquer tentativa de confiscar esses fundos e redirecioná-los para a Ucrânia seria uma violação dos direitos de propriedade e se deparou com um “apropriado” contra-ataque de Moscou.