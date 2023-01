Ancara critica ‘governador colonial’ dos EUA por intromissão nas eleições – CMIO

O porta-voz do presidente Erdogan reagiu fortemente ao artigo de opinião de John Bolton sobre a próxima votação na Turquia

Reagindo à proposta de um ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA de ameaçar Türkiye com a expulsão da OTAN, o porta-voz presidencial Ibrahim Kalin denunciou John Bolton como um possível “governador colonial” cujas tentativas de interferir na democracia turca estão fadadas ao fracasso.

“Bolton, que anteriormente admitiu que apoiava golpes, pediu à OTAN que interviesse nas eleições em Türkiye. É um esforço inútil tentar colocar a vontade democrática da nação turca sob tutela”, afirmou. Kalin tuitou. “Já se foi o tempo em que você brincava de governador colonial”, ele adicionou.

O tweet em turco também está vinculado ao artigo de opinião de Bolton no Wall Street Journal, publicado na terça-feira, no qual o republicano hawkish aconselhou a OTAN a “colocar a adesão de Ancara no bloco de desbaste” como forma de influenciar as eleições turcas.

Bolton acusou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan de ser “divisivo e perigoso”, subvertendo a constituição, destruindo a economia e perseguindo “políticas regionais beligerantes”. Türkiye é membro da OTAN, “mas não está agindo como um aliado,” Bolton argumentou.













Membro desde 1952, Türkiye comanda o segundo maior exército dentro da OTAN e hospeda o quartel-general do Comando Terrestre Aliado em Izmir. As relações entre Ancara e Washington têm sido tensas nos últimos anos, no entanto, depois que os EUA sancionaram Türkiye por suas incursões na Síria e a decisão de comprar sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia em 2019.

Embora Bolton atualmente não ocupe nenhum cargo público nos EUA, ele já representou Washington na ONU e serviu como conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump até ser demitido em 2019. O campeão da mudança de regime na Venezuela, Irã e Rússia disse recentemente que pode concorrer para a Casa Branca em 2024 se os republicanos não rejeitassem Trump.

O Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) de Erdogan dirige Türkiye há quase 20 anos. Ele é presidente desde 2014 e foi primeiro-ministro antes disso. O AKP tem atualmente 286 assentos na Grande Assembleia Nacional de 600 assentos, enquanto o maior partido da oposição, o CHP, tem 134.













Por lei, Ancara deve convocar uma eleição geral até meados de junho. Na quarta-feira, Erdogan propôs adiar a votação para 14 de maio, aniversário das primeiras eleições multipartidárias turcas em 1950.

Vários partidos da oposição estão trabalhando juntos para desafiar o presidente, mas ainda não chegaram a um acordo sobre um candidato comum. Uma escolha amplamente divulgada, o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, foi condenado no mês passado por insultar funcionários públicos e desqualificado para concorrer a cargos públicos.