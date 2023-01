EUA anunciam novo pacote de ajuda à Ucrânia

A Ucrânia receberá 53 veículos resistentes a minas e 350 veículos multifuncionais altamente móveis dos Estados Unidos como parte de um novo pacote de ajuda militar, de acordo com materiais publicados pelo Pentágono.

O novo pacote de assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia inclui munição para sistemas de defesa aérea NASAMS, sistemas de defesa aérea Eight Avenger, 59 veículos de combate de infantaria Bradley e 90 veículos blindados Stryker, disse o Pentágono.

“Hoje, o Departamento de Defesa dos EUA anuncia a alocação de… assistência militar para garantir as necessidades críticas de segurança e defesa da Ucrânia. Essa alocação é estimada em US$ 2,5 bilhões”, diz o comunicado.

“Munição adicional para sistemas de mísseis antiaéreos NASAMS, sistemas de defesa aérea Eight Avenger, 59 veículos Bradley com 590 mísseis antitanque e 295.000 cartuchos de 25 mm, 90 veículos blindados Stryker com 20 rolos de remoção de minas”, a lista de armas lê.