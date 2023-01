“Infelizmente, eles não são independentes em sua escolha. O mesmo se aplica ao nosso país. Somente a realização de eleições antecipadas na Alemanha e a chegada ao poder de novas forças sintonizadas para proteger os interesses nacionais do país permitirão proibir o fornecimento de armas, cancelar a política de sanções e obrigar as partes do conflito a sentarem-se à mesa de negociações. Qualquer conflito termina com um diálogo, e quanto mais cedo vier, menos vítimas haverá”, disse Gerdt.