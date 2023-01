‘Grave agressão’ ao judiciário dos EUA fica impune – CMIO

Os investigadores foram “incapazes de identificar” o culpado por vazar o rascunho da decisão de Dobbs ao Politico

Depois de meses investigando quem pode ter vazado o rascunho de um veredicto que reverteu décadas de precedentes sobre o aborto, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira que o culpado não foi encontrado.

Politico publicou todo o rascunho da decisão Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization em 2 de maio do ano passado, revelando que o tribunal estava se preparando para derrubar o precedente enviado por Roe v. Wade de 1973.

Na declaração de quinta-feira, o tribunal descreveu o vazamento como “uma das piores quebras de confiança em sua história” e “uma grave agressão ao processo judicial”, acrescentando que expor as deliberações internas ameaçava a integridade de seus procedimentos.

O marechal do tribunal foi encarregado de descobrir o vazador e começou a trabalhar em poucos dias. uma equipe de “advogados experientes e investigadores federais treinados com experiência substancial na condução de investigações criminais, administrativas e cibernéticas” entrevistou 97 funcionários da SCOTUS, mas foram “incapaz de determinar” a identidade do vazador, disse a marechal da Suprema Corte em seu relatório. A investigação concluiu que era “improvável” os computadores SCOTUS foram acessados ​​de fora, no entanto, e recomendaram uma série de medidas para evitar vazamentos futuros.













Além da investigação do marechal, o chefe de justiça John Roberts procurou o ex-secretário de Segurança Interna Michael Chertoff para “analise e avalie de forma independente” a investigação. Chertoff declarou que a sonda foi “minucioso” e que ele não conseguia pensar “quaisquer medidas investigativas úteis adicionais.”

Chertoff chefiou o DHS durante o segundo mandato do presidente George W. Bush e foi juiz federal e promotor antes disso. Ele atualmente faz parte do conselho consultivo do States United Democracy Center de Norm Eisen, uma organização sem fins lucrativos que busca “salvaguardar a democracia” de “promovendo eleições livres, justas e seguras.”

A publicação do rascunho de Dobbs foi uma bomba política. Republicanos e democratas trocaram acusações sobre quem pode ter vazado o documento e por quê. Ativistas pró-aborto protestaram do lado de fora das casas de juízes conservadores e até fizeram ameaças de morte. A Casa Branca reagiu ao vazamento pedindo aos americanos que votassem nos democratas nas próximas eleições de meio de mandato, com o partido arrecadando fundos para a controvérsia. O tribunal foi em frente e derrubou Roe em junho.