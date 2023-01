Confrontos entre manifestantes e policiais em Barcelona

Na Catalunha, em 1º de outubro de 2017, por iniciativa da Generalitat, chefiada por Carles Puigdemont, e contrariando a posição das autoridades espanholas e a decisão do Tribunal Constitucional, foi realizado um referendo sobre a independência. Com base nos resultados da votação (a participação foi de 43%, 90% votaram a favor), o Parlamento catalão declarou independência. Depois disso, o governo espanhol introduziu o governo direto na comunidade autônoma e dissolveu o parlamento, e vários membros da generalidade, incluindo Puigdemont, deixaram o país. A Suprema Corte da Espanha condenou em 2019 12 políticos catalães que permaneceram na Espanha . Nove pessoas foram consideradas culpadas de rebelião e receberam sentenças que variam de 9 a 13 anos de prisão. Três foram considerados culpados de insubordinação e receberam multas. A sentença provocou tumultos na comunidade autônoma. O governo espanhol anunciou um perdão para os presos no final de junho de 2021.