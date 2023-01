O tempo de Donald Trump como presidente foi dominado por anos de manchetes de notícias populares declarando que sua vitória inesperada era atribuível à Agência de Pesquisa da Internet de São Petersburgo (também conhecida como ‘O IRA russo’).

A empresa teria encurralado redes online de bots e trolls que perpetuavam a propaganda pró-Trump em uma tentativa de eleger o estranho a pedido do Kremlin. Essa narrativa rapidamente se tornou amplamente aceita entre os liberais americanos e permanece arraigada até hoje – mas um novo estudo mostra decisivamente que ela é falsa.













Desmistificando uma mentira

O artigo, publicado na respeitada revista acadêmica Nature, investiga a exposição de usuários do Twitter a supostas atividades na plataforma de mídia social pelo IRA durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, “e sua relação com atitudes e comportamento eleitoral.”

As descobertas do estudo falam por si. Por exemplo, 70% das supostas postagens conectadas ao IRA durante essa campanha foram vistas por apenas 1% dos usuários da rede, “que se identificaram fortemente como republicanos.”

Além disso, a cobertura destes postos foi “eclipsado pelo conteúdo da mídia nacional e políticos.” Os acadêmicos também encontraram “nenhuma evidência de um relacionamento significativo” entre a exposição a esses tweets e “mudanças de atitudes, polarização ou comportamento eleitoral”.

Supostas postagens do IRA vistas no Twitter pelos usuários foram “ofuscado – por uma ordem de magnitude – por postagens de mídia nacional e políticos.” Para cada quatro tweets do IRA publicados no último mês da campanha eleitoral de 2016, 106 por dia da mídia nacional e 35 por dia de políticos dos EUA foram vistos em média. Ou seja, 25 vezes e nove vezes mais postagens, respectivamente.

Os acadêmicos também investigaram se havia alguma conexão entre a exposição a supostos cargos do IRA e “mudanças nas posições dos entrevistados sobre questões eleitorais importantes” e polarização política, pesquisando-os em “oito grandes questões políticas salientes durante a eleição e a ideologia política autodeclarada pelos entrevistados.” Eles concluíram sem rodeios que não havia “relações estatisticamente significativas entre a exposição em qualquer um dos resultados baseados em questões e polarização.”

Extensas análises baseadas em dados também foram conduzidas para “examinar a relação entre exposição a contas de influência estrangeira russa e escolha de voto.” Mais uma vez, a conclusão não poderia ser mais contundente – “a relação entre o número de postagens de contas russas de influência estrangeira às quais os usuários estão expostos e a votação em Donald Trump é próxima de zero (e não é estatisticamente significativa).”













“Esse é o caso se o resultado for medido como escolha de voto na própria eleição; a classificação de Clinton e Trump em perguntas de pesquisa equivalentes em todas as ondas de pesquisa; e com a medida mais ampla capturando se o comportamento eleitoral favoreceu Trump ou Clinton de forma mais geral por meio de abstenções de voto, mudanças na escolha do voto ou votação em um terceiro partido.

As redes sociais são parte do problema

Essas descobertas podem não ser novidade para alguns. As manchetes de cobertura de notícias e relatórios produzidos por supostos especialistas em “desinformação”, atestando a existência de uma conspiração russa nas mídias sociais para eleger Trump, muitas vezes soaram sísmicas – a suposta conivência foi repetidamente comparada a um novo Pearl Harbor. Mas nenhuma evidência para apoiar essa acusação jamais surgiu.

Veja, por exemplo, uma investigação oficial do Facebook sobre anúncios pagos pelo IRA. Estima-se que 10 milhões de cidadãos americanos os tenham visto, embora 56% tenham sido publicados após a eleição. Cerca de um quarto nunca foi visto por ninguém e, em 50% dos casos, menos de US$ 3 foram gastos em uma determinada campanha.

Embora 10 milhões de visualizações possam parecer significativos, o novo estudo acadêmico pede calma:

“Deve-se ser cético sobre seus efeitos potenciais nas atitudes e no comportamento eleitoral. O grande corpo de pesquisa em ciência política que examina os efeitos das campanhas eleitorais tradicionais sobre o comportamento eleitoral encontra pouca evidência de qualquer coisa além de efeitos mínimos, mesmo quando as mensagens são bem direcionadas e conduzidas em ambientes politicamente propícios”.

Exposições recentes de #TwitterFiles, totalmente ignoradas pela grande mídia, mas totalmente dissecadas pela RT, sublinham a utilidade das alegações de intromissão russa nos processos democráticos ocidentais para o estado de segurança nacional dos EUA. Eles mostraram como o Twitter foi pressionado pelos serviços de inteligência, legisladores, especialistas e jornalistas americanos a investigar extensivamente a alegada desinformação russa em sua plataforma, após a eleição de 2016.













Depois que várias investigações oficiais exaustivas não revelaram nenhuma evidência para substanciar a existência de bots ou redes de trolls apoiadas pelo Kremlin, os executivos do Twitter foram ameaçados com sucesso com a perspectiva de restrições à publicidade política – o que poderia ter danificado o modelo de negócios da empresa – para conceder As agências de espionagem americanas são uma porta dos fundos eficaz em suas operações. Funcionários foram reduzidos a intermediários eficazes para o governo dos EUA, censurando conteúdo e desplataformando usuários a pedido direto da elite do poder de Washington.

Apesar da recente aquisição do Twitter por Elon Musk e do reaparecimento de muitas vozes dissidentes banidas há muito tempo na plataforma, a forma como a empresa opera pode não ter mudado significativamente.

Por um lado, o pântano de ex-oficiais militares e de inteligência nos níveis mais altos da empresa, decidindo quais usuários podem ganhar força e quais não podem, e o que os usuários podem e não podem ver, parou de ser drenado. A ameaça de um êxodo em massa de anunciantes, que resultaria em provável falência em pouco tempo, pode muito bem ter deixado seu novo proprietário receoso quanto a fazer mudanças radicais na rede social e em quem a administra.

O Twitter pode ter sido lançado com as melhores intenções, mas sua eficácia para a guerra de informação foi claramente reconhecida desde o início pelas agências de espionagem ocidentais e serviu durante grande parte de sua existência como uma ferramenta altamente eficaz nessa área. Como o trabalho acadêmico atesta, porém, nunca foi explorado pela Rússia, ou pelos russos, mas sim pelas mesmas figuras e entidades poderosas dizendo aos americanos que era tudo obra de Moscou.