Chipre privará a cidadania de dez pessoas que caíram sob sanções anti-russas

“Até à data, o Conselho de Ministros aprovou o início do processo de privação da cidadania cipriota de 63 pessoas e 96 dos seus dependentes, num total de 159 pessoas. Destas, 10 pessoas encontram-se em regime de sanções, juntamente com 31 dependentes, disse Petridis.

Segundo ele, as autoridades cipriotas estão em contacto constante com a União Europeia e as autoridades europeias competentes, bem como as autoridades competentes de outros Estados-Membros, às quais fornecem dados e coordenam a aplicação uniforme da sanção.