Auditoria mostra que o Pentágono perdeu o controle de bilhões – CMIO

Os militares dos EUA não podem responder por munição, mísseis e outras propriedades mantidas por empreiteiros

Os militares dos EUA respondem por quase dois terços dos ativos totais do governo federal, mas fazem um péssimo trabalho em controlá-los, especialmente a propriedade fornecida a empreiteiros, de acordo com um relatório do Gabinete de Responsabilidade do Governo (GAO) publicado esta semana.

O GAO analisou coisas como “munições, mísseis, torpedos, componentes” e itens relacionados, que o departamento de defesa fornece aos contratados para manutenção, modificação ou revisão. o valor disso “propriedade mobiliada pelo governo” (GFP) foi estimado em mais de $ 220 bilhões em 2014, mas atualmente está “desconhecido,” informou o GAO.

O Departamento de Defesa tentou rastrear todos esses ativos, emitindo um memorando com “orientação detalhada” sobre como fazê-lo em maio de 2019. De acordo com o GAO, no entanto, o memorando não foi distribuído adequadamente, sua terminologia era confusa, a administração não o acompanhou e as agências subordinadas experimentaram “lutas logísticas para identificar e fornecer os dados solicitados.”

Em seu último relatório financeiro, o Pentágono informou US$ 3,2 trilhões em ativos, cerca de 65% do total do governo federal. Também falhou na auditoria anual em novembro passado, pela quinta vez consecutiva.













A questão da GFP tem sido um problema há décadas. O Pentágono originalmente prometeu abordá-lo em 2001, mas tem movido as traves desde então, apontou o GAO. Atualmente, o DoD espera ter uma resolução em algum momento de 2026. Enquanto isso, o Congresso aprovou um orçamento militar de US$ 858 bilhões – um aumento de 10% em relação a 2022 – como parte do projeto de lei geral de gastos aprovado em dezembro.

O relatório do GAO surge no momento em que os EUA se preparam para anunciar outro pacote de ajuda militar à Ucrânia. Washington gastou mais de US$ 100 bilhões para sustentar o governo em Kiev apenas no ano passado, ao mesmo tempo em que rejeitou as demandas por supervisão.

O controlador do Pentágono, Mike McCord, disse a repórteres em novembro que o conflito na Ucrânia oferecia uma “momento de aprendizado” em como contabilizar equipamentos militares, chamando-os de “um grande exemplo de por que é importante” para acertar essas coisas.

O processo de auditoria “deve estar nos ajudando a garantir que não tenhamos o tipo de problema de ter algo em nossos discos que não existe na realidade ou ter grandes discrepâncias,” McCord disse na época, de acordo com o Defense News.