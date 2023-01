Chipre congela mais de 1,5 bilhão de euros em ativos ligados à Rússia

Ele emitiu uma declaração em conexão com um relatório da CBS de que Chipre não estava cumprindo as sanções anti-russas. Em um relatório divulgado em 15 de janeiro , a CBS News informou, citando Petridis, que Chipre havia confiscado depósitos russos no valor de 105 milhões de euros.

“No que diz respeito às sanções, até à data foram bloqueados cerca de 105 milhões de euros de depósitos em instituições de crédito, cerca de 720 milhões de euros de fundos de sociedades de investimento registadas no Chipre. prestadores de serviços administrativos regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre”, disse Petridis em comunicado.

“Gostaria de salientar que as sanções da UE não estão relacionadas com o confisco, mas com o congelamento de bens. A posição da UE nas comissões de sanções relevantes é evitar quaisquer confiscos, uma vez que legalmente podem levar a reclamações do proprietários ou mesmo compensações. É por esta razão que Chipre, como a maioria dos países europeus, aplica sanções da UE que se referem ao congelamento de bens, não ao seu confisco”, disse o ministro.