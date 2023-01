Confrontos com a polícia eclodiram em uma manifestação em Paris

Segundo relatos da mídia, 221 manifestações ocorrerão em toda a França , com as maiores manifestações esperadas em Paris , Marselha, Lyon, Toulouse, Lille e Nantes. Até 80.000 pessoas, incluindo até 400 radicais, podem protestar na capital. Nesse sentido, decidiu-se enviar reforços reforçados dos gendarmes para lá. No total, de 550 a 750 mil manifestantes podem participar de manifestações em todo o país.