A general Laura Richardson sugeriu que Washington pode armar seus inimigos se eles doarem suas próprias armas para a Ucrânia.

A general Laura J. Richardson, que chefia o Comando Sul do Pentágono, afirmou na quinta-feira que Washington está em negociações com até nove países latino-americanos, visando fornecer-lhes armas americanas se eles doarem seus próprios estoques de equipamento russo para a Ucrânia.

Falando ao Atlantic Council, um think tank apoiado pela OTAN e financiado pela indústria de armas dos EUA, Richardson afirmou que um total de nove países latino-americanos “tem equipamento russo,” e que o Pentágono é “trabalhando para substituir isso por equipamentos dos EUA, se esses países quiserem doá-lo à Ucrânia”.

Richardson destacou que três dessas nações – Cuba, Venezuela e Nicarágua – têm relações estreitas com a Rússia. No entanto, ela não afirmou claramente se esses países seriam incluídos em quaisquer possíveis negociações de troca de armas, ou se um possível acordo envolveria apenas os seis mais receptivos à cooperação com os EUA.













No entanto, os EUA se opõem ativamente a quaisquer políticas que “beneficiar o governo cubano ou seus militares, inteligência ou agências de segurança”, e proíbe transações com a maioria dessas entidades. Washington sequer reconhece o presidente venezuelano Nicolás Maduro como líder legítimo do país e, da mesma forma, considera a eleição do presidente nicaraguense Daniel Ortega em 2021 uma “farsa, falso.”

Os EUA já concordaram em vender mais de 100 tanques M1 Abrams para a Polônia, para substituir várias centenas de tanques da era soviética doados à Ucrânia por Varsóvia. Da mesma forma, o governo Biden transferiu sistemas de defesa aérea fabricados nos Estados Unidos para a Eslováquia para compensar os sistemas soviéticos enviados à Ucrânia por seu governo.

Enquanto isso, o Pentágono pressionou os fabricantes de armas dos EUA a aumentar a produção de armas enviadas para a Ucrânia a partir de estoques militares dos EUA. De acordo com vários relatórios, o esforço sem precedentes para armar as forças de Kiev deixou os estoques americanos quase esgotados.