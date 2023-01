Damasco: EUA tentam enganar opinião pública sobre a Síria apoiando veículos de imprensa duvidosos

Para o ministério, os EUA apoiam tais esquemas sob o pretexto de combater a desinformação da mídia ao mesmo tempo que os EUA têm praticado desinformação, como nos casos do Iraque, Líbia e outros países, e na “guerra terrorista contra a Síria”, inclusive violando os direitos humanos no mundo

Os EUA participam da guerra na Síria, que começou em 2011, e que inclui forças de potências estrangeiras, ao lado das Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), lideradas pela milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG, na sigla em curdo). Washington controla regiões no nordeste da Síria férteis em trigo e jazidas petrolíferas, retirando para fora do país esses recursos naturais, apesar do protesto do governo sírio e de outros países.