Chefes de gabinete da OTAN discutiram o flanco oriental da aliança

Numa reunião do comité militar, os chefes do Estado-Maior da NATO discutiram o “flanco oriental”, o reforço da dissuasão e da defesa, bem como a situação na Ucrânia, com o comandante das forças conjuntas da aliança na Europa, Christopher Cavoli, bem como bem como a situação na Ucrânia, disse o chefe do comitê, almirante Rob Bauer, após a reunião.