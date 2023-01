Mali recebe novos equipamentos de guerra da Rússia para combater terrorismo

Segundo informações do jornal Le Figaro, foram entregues dez aeronaves, sendo oito aviões e dois helicópteros . Durante a cerimônia, estiveram presentes o embaixador russo na região, Igor Gromyko, e o chefe da junta maliana , o coronel Assimi Goita.

O governo do Mali recebeu o caça Sukhoi Su-25, aeronave de ataque ao solo e apoio, e o Albatros L-39, uma aeronave de design tcheco, originalmente destinada ao treinamento, mas frequentemente usada como força de ataque.

O Exército do Mali também informou que recebeu o Mi-8, um helicóptero polivalente de desenho soviético usado para transportar tropas e equipamentos. A aeronave também pode ser equipada para apoiar os soldados no terreno.

Segundo informações da imprensa francesa, esta deve ser a última entrega do gênero divulgada pelas autoridades. Outras ocorreram entre março agosto de 2022.

Reino Unido anuncia saída das ‘forças de paz’ do Mali e culpa Rússia pelo fracasso da missão

Há muitos anos, oque se assentaram em diversas regiões do país. Em outubro de 2022, o presidente da França , Emmanuel Macron, anunciou fim da Operação Barkhane na região do Sahel, admitindo ofrancesa.

A junta que assumiu o governo em 2020 rompeu a aliança do Mali com diversas nações ocidentais, principalmente após acusações de que os esforços da aliança ocidental não surtiram efeito para reduzir os ataques terroristas.

Ao lado do governo russo, as autoridades do país africano dizem ter recuperado a iniciativa contra os jihadistas.