Ex-funcionário de empresa dos EUA declara ter enviado dados de aviação para a China ilegalmente

Um ex-administrador de programa de uma empresa sem fins lucrativos de pesquisa espacial dos EUA confessou-se culpado de ter executado pagamentos por tecnologia de aviação do Exército do país norte-americano e a exportado para uma universidade na China , escreve na quarta-feira (18) o portal Defense News.

Jonathan Yet Wing Soong trabalhou de 2016 a 2020 como administrador de programa para a Associação de Universidades de Pesquisa Espacial, uma empresa sem fins lucrativos focada em ciência e tecnologia espacial, de acordo com um comunicado de imprensa do promotor público federal.