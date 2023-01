O conflito na Ucrânia mostrou a importância dos estoques de armas, disse a OTAN

Segundo Bauer, os participantes da reunião do comitê militar “concentraram-se em questões de defesa coletiva”. Ele enfatizou que o conflito na Ucrânia “abriu uma nova era no campo da segurança internacional”. “Os chefes de gabinete discutiram como fortalecer a defesa e a segurança, demonstramos ao mundo a capacidade de fortalecer nossa presença quando e onde for necessário. Discutimos maneiras de fortalecer nossa força, a OTAN e as autoridades nacionais cooperarão mais estreitamente do que nunca , aja rapidamente”, explicou.